Възможността за мирни преговори за Украйна е поставена на пауза, след като Доналд Тръмп постави двуседмичен срок на Владимир Путин за реакция. Според международния анализатор Мартин Табаков, който гостува в студиото на "Здравей, България", отстъпките, визирани от американската администрация, са две. "Първото е, че руснаците са се разбрали, че не могат да установят марионетно правителство в Украйна. Второто е, че са узрели за идеята, че Украйна все пак трябва да получи някакви гаранции за сигурност", обясни Табаков.

Той обаче изрази скептицизъм, като подчерта, че действията на Русия на терен и изявленията на руския външен министър Сергей Лавров опровергават появилия се оптимизъм. Москва категорично отхвърля всяка форма на гаранции за сигурността на Украйна, която включва сътрудничество с НАТО. Нещо повече - Лавров определи като "окупатори" европейските мироопазващи сили, които евентуално може да бъдат разположени на украинска територия.

Вицепрезидентът на САЩ: Русия направи значителни отстъпки относно войната в Украйна

Кремъл използва и друг аргумент, за да минира евентуална среща между Путин и Зеленски – легитимността на украинския президент. Според Табаков това е поредното оправдание от страна на Русия. "Лавров се позовава на украинската конституция, когато казва, че Зеленски е нелегитимен, а точно в украинската конституция пише, че когато има наложено военно положение, няма как да се проведат избори", коментира анализаторът. Той допълни, че ако Русия сключи споразумение с "нелегитимен" президент, тя лесно би могла да го наруши в бъдеще под същия претекст.

На въпроса дали Доналд Тръмп се оттегля от ролята си на посредник, Табаков е на мнение, че това е малко вероятно. "Не мисля, че го устройва, защото той инвестира изключително много личен политически капитал в това да се опита да разреши този конфликт. Той знае, че номинацията за Нобелова награда няма как да бъде състоятелна, ако не включва и заслуги за преустановяване на военните действия между Русия и Украйна", анализира той.

Редактор: Мария Барабашка