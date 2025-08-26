Само два дни след като роди второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в русенската болница "Канев". Трагичният случай отприщи вълна от недоволство, която ескалира до нахлуване в лечебното заведение и сблъсъци, наложили намесата на полиция и спецчасти.

21-годишна родилка почина в болница в Русе

Съпругът на починалата жена - Светлин Георгиев, разказа своята версия за случилото се в часовете преди смъртта ѝ. "Всички казват, че са направили всичко възможно да спасят жена ми, но в 5:30-6:00 часа никой не беше в болницата с мен, за да види. Аз обиколих четири етажа, докато намеря жена ми в интензивното. От безпомощност стигнах до това да звъня на 112, а хората започнаха да ми се смеят по телефона", сподели през сълзи Георгиев. Той допълни, че на срещата с ръководството на болницата са се опитали да го "успокояват и манипулират".

По време на протеста и други граждани разказаха за свои трагични преживявания в същата болница. Една от жените сподели, че преди осем години, след раждане и последвал кюртаж, в тялото ѝ е била забравена марля с дължина 50 см. Тя останала там в продължение на 12 дни, което довело до отравяне на кръвта. "Нямахме възможности тогава и си замълчахме", каза тя. Друга протестираща предположи, че причината за смъртта на Габриела може да е останало парче плацента, което е отровило кръвта ѝ.

От своя страна, ръководството на УМБАЛ "Канев" даде пресконференция, на която заяви, че е назначена вътрешна проверка, а случаят е предаден на прокуратурата.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор на въпроса защо е настъпила смъртта. Предполагаме каква е причината, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата. Имаме своето обяснение, но чакаме резултатите от аутопсията", заяви д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в болницата.

Изпълнителният директор Иван Иванов допълни, че е поискана втора съдебно-медицинска експертиза. "Решени сме да стигнем докрай и ако наистина има виновни, те да понесат отговорност", категоричен беше той.

Първоначално протестиращите заявиха, че ще продължат с мирно шествие до сградата на Съдебната палата в Русе, където ще продължат да настояват за истината за смъртта на Габриела.

Минути по-късно намеса на специалните части се наложи пред болница "Канев". Събралите се роднини и близки нахлуха във фоайето на акушеро-гинекологичния комплекс, за да търсят отговорност от екипа на родилното отделение. Полиция спря протестиращите пред рецепцията.

Недоволните изпотрошиха част от декорацията във фоайето, скандирайки с викове да слезе някой при тях. Малко по-късно тълпата бе изтеглена пред сградата на здравното заведение. Там заплахите към медиците продължиха, като бяха отправени и закани за вандализъм.

Множество полицейски патрули пристигнаха в подкрепа на колегите си, а по-късно се наложи и намесата на екип от звеното за тактически операции, за да предотвратят ново нахлуване в болницата.

Директорът на здравното заведение слезе при недоволните, за да обясни, че прокуратурата вече е започнала проверка по случая и че докато не излязат медицинските резултати от пробите, не може да се даде заключение за смъртта на младата жена.

Два часа след началото на протеста ситуацията се успокои.