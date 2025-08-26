Косовските депутати успяха да изберат на днешното си заседание свой председател след 57 неуспешни опита през последните месеци, съобщи Косовското радио и телевизия. Постът ще бъде зает от Димал Баша - депутат на партията, спечелила най-много гласове на парламентарните избори през февруари Движение "Самоопределение" .

Баша бе избран със 73 гласа „за“, 30 „против“ и 3 „въздържал се“, като освен подкрепата от неговата партия основна роля за избирането му изиграха гласовете на Демократическата партия на Косово (ДПК/PDK), които го подкрепиха, отбелязва медията.

В изказването си Баша призова косовските депутати да си сътрудничат и да се обединят, а също така отправи и апел към Сърбия, като заяви: „Призовавам за демократизирана Сърбия, която признава Косово за независима държава, за добросъседски отношения, в които да изграждаме добри връзки помежду си и да мислим за отглеждането на поколения, които са закърмени с уважение и толерантност, а не с омраза и конфликти“.

Косово изпадна в дълбока политическа криза след проведените на 9 февруари т. г. парламентарни избори. От тогава до днес в косовския парламент бяха направени 57 неуспешни опита за избор на председател на институцията, тъй като нито една от партиите не разполага с мнозинство от 61 гласа, а никой от представените кандидати не получи нужната подкрепа. В опит за разрешаване на кризата Конституционният съд на Косово даде 30-дневен срок, считано от 19 август, в който те трябва да конституират косовския парламент.

Редактор: Емил Йорданов