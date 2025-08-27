Снимка: МВР
За поста от правителството ще посочат Мирослав Рашков
Министерският съвет ще изпрати към Президентството предложенията за назначаване на посланици, както и за главен секретар на МВР. За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков - настоящия временно изпълняващ функциите главен секретар.
Преди дни Румен Радев обяви, че ще одобри предложението на кабинета Желязков, защото МВР е важна институция. Все още се очаква съгласуването между "Дондуков" 1 и 2 за председател на Държавна агенция "Национална сигурност".Редактор: Цветисиана Костова
