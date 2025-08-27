Бензиностанции в някои региони на Русия останаха без гориво, след като украински дронове удариха нефтопреработвателни заводи и петролна инфраструктура. Властите въведоха ограничения при зареждане, а на места продажбите бяха напълно спрени.

Според "Асошиейтед прес" недостигът е засегнал Далечния Изток и Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г. Шофьори чакат с часове по бензиностанциите, а в някои райони гориво се продава само с купони или специални карти.

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери

В Приморска област литър бензин достигна 78 рубли (84 евроцента), при средна заплата от около 1033 евро. Местни журналисти съобщават за случаи, в които шофьори опитват да препродават гориво онлайн за 220 рубли (2,36 евро) за литър.

В Курилските острови властите спряха публичната продажба на бензин А-92, а в Крим някои компании продават само на ограничен кръг клиенти.

Според експерта Сергей Вакуленко от Центъра „Карнеги Русия Евразия“ атаките са концентрирани в региона между Рязан и Волгоград – ключов за транспорта и земеделието. Между 2 и 24 август Украйна е поразила най-малко 12 петролни обекта, като щетите са значителни, но не унищожителни.

Производството на бензин е спаднало с 8,6% за първите 19 дни на август, а на дизел – с 10,3% спрямо година по-рано. Очаква се кризата да отшуми до края на септември, когато намалее сезонното търсене и приключи годишната поддръжка на рафинериите.

Междувременно украинските власти съобщиха за нови руски удари с дронове по енергийна инфраструктура. В Полтавска област и град Суми електрозахранването беше временно прекъснато. Украинските военни заявиха, че са свалили 74 от общо 95 дрона, изстреляни през нощта, но 21 са ударили девет цели.

По данни на министерството на енергетиката, от март насам енергийната инфраструктура на Украйна е била атакувана 2900 пъти.

Редактор: Мария Барабашка