Концертът ROCK Sympho Show се завръща, представяйки мощта на рока и величието на симфонията от легендарния PRIME Orchestra, което отбелязва десетилетие на изключителни музикални изпълнения.

В рамките на грандиозното европейско турне, рок хитовете на гиганти като Led Zeppelin, Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, Europe, Ozzy Osbourne, AC/DC, SOAD, Nirvana, RHCP и други ще прозвучат по нов начин благодарение на уникалния симфоничен кросоувър оркестър.

Зрителите ще могат да се насладят на мощно съчетание между рок бенд, хоров състав и изключителни вокалисти под ръководството на харизматичен диригент. Това е свят, където класиката среща рока, създавайки невероятна синергия от звуци и емоции.

PRIME Orchestra завладя сърцата на милиони по целия свят, използва най-съвременни звукови технологии, LED екрани и специални ефекти, за да създаде незабравимо шоу. Техните изпълнения се отличават с яркост, енергия, професионализъм и уникално звучене, което продължава да привлича нови фенове. Очакват ви невероятни музикални открития, силни емоции и незабравими впечатления!

Билети могат да се закупят ТУК . Събраните средства от концертите ще бъдат насочени за помощ на хора, пострадали от военната агресия в Украйна. Огромна благодарност към всички зрители за подкрепата!

От май 2022 г., след като успяха да евакуират музикантите си от обстрелвания Харков, PRIME ORCHESTRA изнася концерти в подкрепа на Украйна в различни европейски страни. Оркестърът организира събиране на средства за украинците, пострадали от войната. Благодарение на концертите и помощта на съпричастни зрители, оркестърът е изпратил в Украйна десетки тонове хранителни продукти, 50 бензинови генератора, медицинско оборудване и помощни средства за хора с увреждания, лекарства, дрехи, бебешка храна и много други.

Наскоро, благодарение на събраните чрез концертите средства, беше изграден и изпратен в зоната на бойните действия напълно оборудвана "Мобилна военна болница", където лекари ще спасяват човешки животи.

Редактор: Цветина Петкова