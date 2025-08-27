Делегация от европейски кметове ще посети бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора „Мармара“ в Силиври, където той се намира след ареста на 19 март по обвинения в корупция.

Десетчленната делегация на Eurocities, включваща седем кметове и трима официални представители, ще започне визитата си в Истанбулската столична община в четвъртък. По време на посещението те ще връчат на Имамоглу „Специална награда за демокрация“ и ще дадат пресконференция в общината, съобщи „Turkey Today“.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция вече са в ареста

Брифингът ще бъде воден от заместник-председателя на Eurocities и кмет на Барселона Жауме Колбони, заедно с кмета на София и председател на B40 Balkan Cities Network Васил Терзиев. Домакин на събитието ще бъде заместник-кметът на Истанбул Нури Аслан.

Редактор: Емил Йорданов