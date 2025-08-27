Турското външно министерство остро критикува израелския премиер Бенямин Нетаняху за изказванията му, в които признава арменския геноцид. Анкара определи това като опит да се прикрие кръвопролитието в Газа, предаде АФП.

„Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит да се експлоатират трагедиите от миналото за политически цели“, се казва в отговора на изявлението на израелския лидер, в което той фактически признава, че масовите убийства на арменци в Османската империя по време на Първата световна война са били „геноцид“ – термин, който Турция категорично отхвърля.

Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя

„Нетаняху, който е подсъдим за ролята си в геноцида, извършен срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство са извършили“, заявиха от дипломатическото ведомство.

Израел отхвърли обвиненията в геноцид в Газа като „очевидни лъжи“.

В момента Нетаняху не е подсъдим по такова обвинение, въпреки че Международният наказателен съд (МНС) е издал заповед за арест на него и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната на Израел в Газа – включително използването на глад като метод на водене на война.

В интервю за PBD Podcast Нетаняху беше попитан защо все още не е признал убийствата на арменците за геноцид, а той отговори: „Току-що го направих“.

През декември 2023 г. Южна Африка заведе дело пред МНС, в което твърди, че израелската офанзива в Газа нарушава Конвенцията на ООН от 1948 г. за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. Съдиите разглеждат обвинението.

