Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син. Според него семейството е финансирало насилствени протести в страната.

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания срещу свои предполагаеми врагове.

„Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и много други неща“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social, позовавайки се на закона срещу участие в престъпни организации.

62 на сто от американците одобряват санкции срещу търговски партньори на Русия

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се активизираха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха протести срещу засилените имиграционни рейдове. Тръмп използва демонстрациите като аргумент за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Джордж Сорос, роден в Унгария, отдавна е мишена на крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи. Той е бил обвиняван, че стои зад мигрантската криза в Европа и на южната граница на Съединените щати, както и зад масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. Сорос обяви, че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър. В началото на тази година президентът Джо Байдън награди по-възрастния Сорос с президентския Медал на свободата заради подкрепата му за организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост.

Редактор: Мария Барабашка