Съдиите и бюрократите няма да спрат правителството по въпроса с мигрантите. Това заяви италианският министър-председател Джорджа Мелони, предаде АНСА.

„Искам да кажа ясно, че всякакви опити да ни попречат да се справим с феномена на нелегалната имиграция ще бъдат отхвърлени: няма съдия, политик или бюрократ, който да ни попречи да прилагаме италианското законодателство, да гарантираме безопасността на гражданите, да се борим с търговците на роби от третото хилядолетие и да спасяваме човешки животи“, каза Мелони.

Изявлението ѝ дойде по време на годишната среща в Римини на влиятелната католическа активистка група Comunione e Liberazione (CL).

