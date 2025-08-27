Австралийски изследователи са открили нов метод за създаване на миниатюрни капчици морска вода, които образуват мъгла, отразяваща слънчевата светлина, и така защитават кораловите рифове от избелване, предаде "Синхуа".

Чрез компютърно моделиране учените са показали как система за пръскане под високо налягане разбива капките морска вода, които отразяват слънчевата светлина. Това откритие позволява усъвършенстване на технологията за създаване на морска мъгла, която предпазва коралите, съобщава Технологичният университет на Куинсланд (QUT).

Големият бариерен риф понася невиждано досега избелване

„Нашите резултати ни помагат да разберем как тези фини капчици се образуват, движат и променят размера си след разпръскване“, казва Сайма Бухат Хан, водещ автор на проучването и изследователка от QUT.

Екипът на университета, в сътрудничество с Националния център за океанография на университета „Саутърн Крос Юнивърсити“, е изследвал процеса, при който вече образуваните капки се разпадат на по-малки.

Новото откритие може да подобри системите за пръскане под високо налягане, използвани от Програмата за възстановяване и приспособяване на рифовете (RRAP). Тези системи създават гъста морска мъгла, която предпазва най-застрашените рифове по време на горещо и спокойно време – период, който носи най-голям риск от избелване за коралите.

Подводни дронове изследват кораловите рифове (ВИДЕО)

Изследването комбинира експерименти в аеродинамична тръба с компютърни симулации, за да анализира движението на капките морска вода, когато биват разпръснати чрез специализирани дюзи, обяснява Хан.

Тези експерименти позволяват точно моделиране на размерите и траекториите на капките, което подпомага оптимизацията на дюзите и системите за разпръскване, използвани за опазване на околната среда, допълва тя.

Резултатите, публикувани в Journal of Aerosol Science, могат да бъдат полезни и за селското стопанство, медицината и промишлеността. Изследването е проведено като част от Програмата за възстановяване и приспособяване на рифовете.

Редактор: Станимира Шикова