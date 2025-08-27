Инцидент беляза петия етап от колоездачната обиколка на Испания – „Вуелтата“, едно от трите най-престижни състезания в този спорт.

Отборът „Israel–Premier Tech“ беше временно спрян на пътя от група протестиращи с палестински знамена по време на отборното бягане по часовник.

Половината тим бе принуден да спре напълно, което му коства ценни секунди и доведе до класиране сред последните за деня.

Организаторите потвърдиха, че няма пострадали, но инцидентът постави въпроси за сигурността на състезанието.

