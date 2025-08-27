Снимка: БГНЕС
Отборът „Israel–Premier Tech“ изгуби ценни секунди, след като демонстранти с палестински знамена излязоха на трасето
Инцидент беляза петия етап от колоездачната обиколка на Испания – „Вуелтата“, едно от трите най-престижни състезания в този спорт.
Отборът „Israel–Premier Tech“ беше временно спрян на пътя от група протестиращи с палестински знамена по време на отборното бягане по часовник.
Израелски танкове обсадиха град Газа, бомбардировките продължават
Половината тим бе принуден да спре напълно, което му коства ценни секунди и доведе до класиране сред последните за деня.
Израелци излязоха на национален протест с искане за край на войната в Газа и освобождаване на заложниците
Организаторите потвърдиха, че няма пострадали, но инцидентът постави въпроси за сигурността на състезанието.Редактор: Румен Лозанов
