Стрелбата срещу деца в Минеаполис е престъпление от омраза срещу католиците. Това е основната версия на разследващите, след като мъж уби две деца и рани 14. Извършителят беше идентифициран като 23-годишният Робин Уестман.

Две деца загинаха, а 17 души бяха ранени след стрелба в католическо училище в Минеаполис



Той нямал криминално досие и завършил училището, към което е нападнатата църквата, през 2017-та. Майка му също работела там, като не е ясно дали това е част от мотивацията му. Мъжът стрелял десетки пъти с три оръжия през прозорците на църквата. След това се самоубил.



Той е записал видео, като го насрочил да бъде публикувано в социалните мрежи след нападението. Властите разглеждат записа, за да анализират мотивите на извършителя.

„Бях на две седалки от витражите. Изстрелите бяха точно до мен. Мисля, че имах барут на врата. При първия изстрел си помислих „Какво е това?" После се хвърлих под пейката и си покрих главата. Моят приятел Виктор ме спаси. Легна върху мен и беше улучен. Ранен е в гърба. Откараха го в болница и бях много уплашен за него. Но мисля, че е добре”, разказа 10-годишният Уестън, свидетел на стрелбата.

