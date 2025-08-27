Две деца - на 8 и 10 години загинаха, а други 17 души бяха ранени при стрелба в католическото училище „Благовещение“ в Минеаполис, предаде "Би Би Си". Стрелецът също е загинал, обявиха властите. 14 от пострадалите са деца, две от които са в критично състояние.

„В момента няма активна заплаха за общността“, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Стрелецът е загинал вследствие на наранявания, които сам си е нанесъл по време на нападението, предаде Би Би Си. Според предварителната информация на правоохранителни органи, стрелецът е използвал полуавтоматично оръжие. Според полицията, нападателят е на около 20 години и е действал сам. Не е имал криминално досие. За момента мотивът му не е известен.

Стрелбата е станала по време на обща литургия за учениците на учебното заведение, където се обучават деца от предучилищна възраст до осми клас. „Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище беше помрачена от този ужасен акт на насилие“, написа в социалните медии губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Уолц каза, че държавните власти са на мястото на инцидента. Агенти от ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви също са се отзовали.

Президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е „напълно информиран за трагичната стрелба“.

„Белият дом ще продължи да следи тази ужасна ситуация. Моля, присъединете се към мен в молитва за всички засегнати!“, написа той.

Министерството на вътрешната сигурност следи стрелбата, каза министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем. „Моля се за жертвите на това отвратително нападение и за техните семейства“, добави тя.

