Гуверньорът на Федералния резерв на САЩ Лиза Кук подаде жалба, оспорвайки решението на Доналд Тръмп да я освободи от поста ѝ, предаде АФП.

„Този случай оспорва безпрецедентния и незаконен опит на президента Тръмп да отстрани г-жа Кук от поста ѝ, който, ако бъде допуснат, би бил първият по рода си в историята на Борда“, се посочва в съдебните документи.

Кук иска съдебно решение, което да потвърди статута ѝ на гуверньор на Фед и да ѝ позволи да продължи изпълнението на служебните си задължения. В искането си за „незабавна декларативна и забранителна защита“ тя търси и съдебно решение, което да гарантира независимостта на Фед, предвидена от Конгреса.

На 25 август Тръмп публикува писмо в Truth Social, в което заявява, че е освободил Кук от поста ѝ, като посочва обвинения в неверни твърдения относно ипотечни споразумения. Ходът бележи драматично ескалиране на усилията на републиканеца да упражни контрол върху независимия Федерален резерв, като според анализатори това може да застраши независимостта на институцията.

Сред предполагаемите неверни твърдения е и че Кук е посочила две основни жилища – едно в Мичиган и едно в Джорджия. Кук не е обвинена в престъпление, а предполагаемите случаи са от времето преди тя да заеме настоящия си пост.

