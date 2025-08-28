Европейският съюз следи внимателно сериозната ситуация в Сърбия. Зачитането на върховенството на закона, независимостта на институциите и борбата с корупцията са от ключово значение. Това заяви ръководителят на Генерална дирекция „Разширяване и Източно съседство“ на Европейската комисия Герт Ян Купман. Изявлението на Купман дойде по време на посещението му в сръбската столица Белград.

„Това са основните ценности, на които се гради Европейският съюз. Те са и исканията на студентите и гражданите, които протестират“, каза Купман по време на среща с представители на опозиционни парламентарни групи. Той отбеляза, че процесът на европейска интеграция може да допринесе за напредък в организацията и провеждането на честни избори. Купман подчерта, че и правителството, и опозицията, и гражданското общество трябва да участват в този процес, като самият ЕС също трябва да играе по-активна роля.

