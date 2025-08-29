Американската поп звезда Ариана Гранде обяви ново турне за 2026 г., съобщи ДПА.

Тридесет и двегодишната носителка на „Грами“, най-известна с хитовете си „Problem”, „7 Rings” и „Thank U, Next”, е известна и с ролята си на Глинда във филмова адаптация на мюзикъла „Злосторница“ (Wicked).

"Злосторница" бе избран за най-добър филм на 2024 г. от Националният съвет на кинокритиците в САЩ

Турнето "Eternal Sunshine" е кръстено на седмия ѝ студиен албум, който Гранде издаде през март 2024 г. Певицата сподели новината в Instagram в четвъртък вечерта с публикация, която включва датите на турнето през 2026 г. заедно с надписа: „До следващата година“.

Новината идва преди излизането на филма „Злосторница: Част втора“ (Wicked: For Good), който се очаква да бъде в кината през ноември 2025 г.

Турнето ще започне през юни и ще отведе поп звездата до градове предимно в Северна Америка, включително Лос Анджелис, Ню Йорк, Бостън, Чикаго и Монреал в Канада, преди да приключи с пет концерта в лондонската “O2 Arena” през август.

Звездата от „Злосторница“ пусна делукс версията на албума Eternal Sunshine заедно с късометражен филм, озаглавен „Brighter Days Ahead”, през март. Делукс албумът включва пет нови парчета, сред които „Hampstead”, „Twilight Zone”, „Warm”, „Dandelion” и „Past Life”.

Билетите за северноамериканската част от турнето „The Eternal Sunshine Tour” ще бъдат пуснати в продажба на 10 септември, а билетите за концертите в Лондон – на 18 септември.

Редактор: Дарина Методиева