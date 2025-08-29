Белият дом назначи нов директор на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), ден след като предишният му ръководител беше отстранен. Джим О'Нийл в момента е заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши и ще замени д-р Сюзън Монарес, след като тя беше на поста само месец.

Белият дом уволни директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията

Адвокатите, представляващи д-р Монарес, заявиха, че уволнението ѝ е незаконно и твърдят, че тя е била обект на нападки от страна на Кенеди, защото е отказала „да одобрява ненаучни, безразсъдни директиви“.

Причината за отстраняването ѝ е, че тя „не е била в съответствие с дневния ред на президента“, се казва в изявление на Белия дом.

О'Нийл е бивш технологичен инвеститор от Силициевата долина и поема CDC в момент, когато някои от водещите му служители са дълбоко разделени относно политиките за ваксиниране.

Най-малко трима висши ръководители на CDC оттогава са подали оставка, някои от които посочват разочарование от политиката за ваксинация и ръководството на Кенеди. Сред тях беше главният медицински директор Дебра Хури, която предупреди за „нарастването на дезинформацията“ относно ваксините. Тя също така се обяви срещу планираните съкращения в бюджета на агенцията.

Д-р Монарес, дългогодишен учен от федералното правителство, беше номиниран от президента Доналд Тръмп за ръководител на CDC. Тя беше назначена на поста след гласуване в Сената през юли тази година.

Отливът на ръководителите на една от най-известните здравни организации в света идва на фона на загриженост на здравните експерти относно подхода на агенцията към имунизациите, откакто Кенеди пое поста.

Сенатор Бърни Сандърс, който е високопоставен член на Сенатската комисия по здравеопазване, образование, труд и пенсии (HELP), заяви, че уволнението е „безразсъдно“ и „опасно“ и призова за разследване.

Даниел Джерниган, който ръководеше National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, и един от напусналите. За своето решение той се позовава на „настоящата ситуация в отдела“.

Ръководителят на National Center for Immunization and Respiratory Diseases Деметре Даскалакис също заяви, че вече не е в състояние да работи „поради продължаващото превръщане на общественото здравеопазване в оръжие“.

Има съобщения, включително от NBC News, че д-р Дженифър Лейдън, директор на Службата за данни, наблюдение и технологии в областта на общественото здраве, също е подала оставка.

