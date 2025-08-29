Трудно е да се повярва, обаче предците на съвременните китове в древността били сухоземни животни, но в един момент станали обитатели на океана. Как се е случило това, дълго време остава загадка. Всичко се промени с откриването на Уади ел-Хитан, което на арабски означава „Долината на китовете“.

Долината е място в Западната пустиня на Египет, което е най-голямото древно гробище за китове в света. Изследователите открили повече от 400 почти напълно запазени праисторически скелета на тези животни. Много от тях датират отпреди около 40 милиона години - времето, когато днешната част на Сахара била покрита от море Тетис. Вкаменелостите показват, че това бил решаващ етап в историята на китовете - ерата на археоцетите, най-старият известен подразред китове, който се превърнал в преходна връзка между сушата и морето.

„Тези фосили отразяват една от ключовите истории на еволюцията: появата на кита като морски бозайник след предишния му живот на сушата. Това е най-важното място в света за демонстриране на този етап от еволюцията“, се казва в решението на ЮНЕСКО от 2005 г., когато Долината на китовете е добавена към списъка на световното наследство.

Редактор: Дарина Методиева