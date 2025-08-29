Израелските военни са открили тялото на починал заложник и тленните останки на друг в Газа, съобщи кабинетът на министър-председателя в петък, съобщи CNN.

Откритото тяло е идентифицирано като 56-годишния Илан Вайс от кибуц Беери. Според израелското правителство Вайс е бил убит, докато се е опитвал да защити кибуц Беери от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Първоначално се е смятало, че е бил отвлечен, но на 1 януари 2024 г. израелското правителство обяви, че е бил убит при нападението.

Израелци излязоха на национален протест с искане за край на войната в Газа и освобождаване на заложниците

Съпругата и дъщерята на Вайс - Шири и Нога, бяха взети за заложници от кибуц Беери по време на атаката, водена от "Хамас" на 7 октомври. Те бяха освободени по време на първото прекратяване на огъня през ноември 2023 г.

I offer my heartfelt condolences and support to the Weiss family and the community of Kibbutz Be’eri upon the recovery of the body of hostage Ilan Weiss, of blessed memory.



692 days after he was brutally kidnapped with his wife Shiri and their daughter Noga, Ilan’s body was… pic.twitter.com/PK4uKm3hdB — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 29, 2025

Останките на друг заложник, който все още не е идентифициран, също бяха открити при същата операция, съобщи PMO.

Израелската армия (IDF) не е съобщила къде в Газа са открити телата.

Форумът „Заложници и изчезнали семейства“ заяви, че наред със „скръбта и болката“, откриването на тялото на Вайс „осигурява известна утеха на семейството след 692 дни чакане в кошмара на несигурността“.

След откриването на двамата загинали, в Газа са останали 48 заложници, като се смята, че 20 от тях са живи.

Редактор: Цветина Петрова