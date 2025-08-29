Броят на останалите задържани от "Хамас" е 48, смята се че 20 от тях са живи

Израелските военни са открили тялото на починал заложник и тленните останки на друг в Газа, съобщи кабинетът на министър-председателя в петък, съобщи CNN.

Откритото тяло е идентифицирано като 56-годишния Илан Вайс от кибуц Беери. Според израелското правителство Вайс е бил убит, докато се е опитвал да защити кибуц Беери от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Първоначално се е смятало, че е бил отвлечен, но на 1 януари 2024 г. израелското правителство обяви, че е бил убит при нападението.

Израелци излязоха на национален протест с искане за край на войната в Газа и освобождаване на заложниците

Съпругата и дъщерята на Вайс - Шири и Нога, бяха взети за заложници от кибуц Беери по време на атаката, водена от "Хамас" на 7 октомври. Те бяха освободени по време на първото прекратяване на огъня през ноември 2023 г.

Останките на друг заложник, който все още не е идентифициран, също бяха открити при същата операция, съобщи PMO.

Израелската армия (IDF) не е съобщила къде в Газа са открити телата.

Форумът „Заложници и изчезнали семейства“ заяви, че наред със „скръбта и болката“, откриването на тялото на Вайс „осигурява известна утеха на семейството след 692 дни чакане в кошмара на несигурността“.

След откриването на двамата загинали, в Газа са останали 48 заложници, като се смята, че 20 от тях са живи.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

