Германия отправи спешен призив към своите граждани незабавно да напуснат Иран и да се въздържат от пътувания до страната, позовавайки се на риск от ответни действия на Техеран заради ролята на Берлин в активирането на нови санкции на ООН по иранската ядрена програма, съобщи IranWire.

Предупреждението беше публикувано часове след като Германия, Великобритания и Франция започнаха 30-дневна процедура за повторно въвеждане на международните санкции, отменени след ядреното споразумение.

„Тъй като представители на иранското правителство нееднократно заплашиха с последствия в този случай, не може да се изключи германски интереси и граждани да бъдат засегнати от ответни мерки в Иран“, заяви германското външно министерство в официална позиция на сайта си.

Европейската тройка задейства механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран

Министерството предупреди още, че германското посолство в Техеран може да предоставя само ограничена консулска помощ, което подчертава влошената сигурност за германските граждани в страната..

Съгласно предприетия от трите европейски държави ход се задейства механизмът, който може да възстанови международните санкции, отменени с ядреното споразумение.

Редактор: Емил Йорданов