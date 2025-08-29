Турция е дала на парламентарна комисия срок до края на годината, за да изгради основата на мирен процес с Кюрдската работническа партия (ПКК), съобщи председателят на парламента Нуман Куртулмуш.

През май ПКК обяви край на десетилетното въстание срещу Турция, взело над 50 000 жертви. Тогава те обявиха промяна на подхода си и преминаване към демократична борба за защита правата на кюрдското малцинство. През юли бойци на организацията демонстративно изгориха оръжията си по време на церемония в Северен Ирак, след което турският парламент създаде междупартийна комисия, натоварена с управлението на зараждащия се мирен процес.

В Турция се проведе първото заседание по процеса на разоръжаване на ПКК

Това се случва след месеци на непреки контакти между турското правителство и основателя на ПКК Абдула Йоджалан, който се намира в затвор на остров Имралъ от 1999 г. насам.

Комисията, която работи по подготвка на правната рамка за целия процес, проведе първото си заседание на 5 август под ръководството на Куртулмуш. Той уточни, че работата ще продължи до 31 декември, като при необходимост срокът може да бъде удължаван на всеки два месеца.

Съставът на комисията включва 48 депутати - 25 от управляващата партия на президента Реджеп Тайип Ердоган и нейната националистическа съюзничка МНР, 10 от основната опозиционна партия СНР и четирима от прокюрдската партия ДЕМ.

ДЕМ, третата по големина политическа сила в страната, играе ключова роля в подпомагането на мирното споразумение, изпращайки специална делегация за редовни срещи с Йоджалан на остров Имралъ. В свое изявление от делегацията съобщиха, че е бил проведен тричасов разговор с него за текущия процес.

„Той каза, че демократично общество, мир и интеграция са трите ключови концепции на този процес и че на тази основа могат да се постигнат резултати“, става ясно от позицията.

