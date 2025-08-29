Според службите, двамата мъже пребивават в страната незаконно

Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в северозападния американски щат Вашингтон, в рамките на акция срещу нелегалната миграция, предаде ДПА. Според Американската митническа и гранична служба мъжете пребивават в страната незаконно.

Задържаните пожарникари са мексикански граждани, съобщи телевизия "Ен Би Си". От граничната служба заявиха, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали.

"Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира служител на службите.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в профила си в платформата Х, че е "дълбоко загрижен от ситуацията" и ще поиска повече информация по темата.

В цялата страна са в ход операции и арести с участието на федерални агенти, прилагащи имиграционните политики на администрацията, като президентът Доналд Тръмп, който е представител на републиканците, обяви масови депортации на имигранти, отбелязва ДПА.

