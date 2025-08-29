Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в северозападния американски щат Вашингтон, в рамките на акция срещу нелегалната миграция, предаде ДПА. Според Американската митническа и гранична служба мъжете пребивават в страната незаконно.

Задържаните пожарникари са мексикански граждани, съобщи телевизия "Ен Би Си". От граничната служба заявиха, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали.

"Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира служител на службите.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в профила си в платформата Х, че е "дълбоко загрижен от ситуацията" и ще поиска повече информация по темата.

Deeply concerned about this situation with two individuals helping to fight fires in Washington state. I’ve directed my team to get more information about what happened.https://t.co/aaba1PsWRs — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) August 28, 2025

В цялата страна са в ход операции и арести с участието на федерални агенти, прилагащи имиграционните политики на администрацията, като президентът Доналд Тръмп, който е представител на републиканците, обяви масови депортации на имигранти, отбелязва ДПА.

