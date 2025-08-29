Москва риагира остро на скорошните изказвания на френския президент Еманюел Макрон, в които руският лидер Владимир Путин бе наречен „хищник“ и „огър“. В интервю за френската телевизия LCI миналата седмица Макрон отправи предупреждение към европейските лидери да не се доверяват на Путин.

„За собственото си оцеляване той трябва да продължи да се "храни"… Това означава, че е хищник, огър пред нашите врати“, заяви Макрон. Думите му дойдоха в контекста на историческата среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския държавен глава Володимир Зеленски и други европейски съюзници.

Реакцията от Москва не закъсня. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова нарече изказването на Макрон „вулгарна обида“ и заяви, че то преминава границата „не само на разумното, но и на порядъчността“. Тя подчерта, че подобни думи представляват оскърбление не само към руския президент, но и към целия руски народ.

Кремъл отдавна критикува френската позиция по отношение на конфликта в Украйна, обвинявайки Париж в подклаждане на напрежението и ескалацията. След началото на широкомащабната руска офанзива в Украйна през февруари 2022 г. Франция зае една от най-твърдите позиции в подкрепа на Киев, предоставяйки оръжие и финансова помощ.

Редактор: Петър Иванов