Световната здравна организация (СЗО) предупреди за влошаване на ситуацията с холерата, с огнища в 31 държави и растяща смъртност. От 1 януари до 17 август СЗО е регистрирала 409 222 случая и 4 738 смъртни случая по света.

„Поради мащаба, тежестта и взаимната свързаност на тези огнища, рискът от по-нататъшно разпространение вътре в страните и между тях е изключително висок“, заявиха от организацията.

Проф. Радостина Александрова: Холерата може да е смъртоносна при обезводняване

Според ООН влошаването на ситуацията се дължи на конфликти и бедност, като най-уязвими са селските райони и зоните, засегнати от наводнения. Холерата е остра чревна инфекция, разпространявана чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от изпражнения.

Холерата набира скорост в няколко държави, които години наред не са регистрирали значителен брой случаи. Най-високи смъртни проценти се отчитат в Република Конго – 7,7%, и Чад – 6,8%.

Без адекватно лечение холерата може да убие за часове, но обикновената орална рехидратация и антибиотиците при по-тежки случаи са ефективни.

От 2021 г. се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера и разширяване на географското ѝ разпространение.

Редактор: Мария Барабашка