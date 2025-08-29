Холивудските звезди Джулия Робъртс и Андрю Гарфийлд пристигнаха във Венеция, за да представят новия си филм по време на престижния кинофестивал. Двамата изпълняват главните роли в психологически трилър със заглавие „След лова“, режисиран от Лука Гуаданино.

Снимка: БГНЕС

Филмът се фокусира върху актуални и противоречиви теми като „културата на отмяната“ – съвременното обществено движение, което мнозина разглеждат или като форма на морална справедливост, или като модерна форма на лов на вещици. Освен това, сюжетът разглежда и сблъсъка между поколенията – тема, която често поражда напрежение както в обществото, така и в личните взаимоотношения.

Снимка: БГНЕС

„След лова“ прави своята премиера именно на кинофестивала във Венеция, където предизвиква сериозен интерес сред критици и публика. Българските и световните зрители обаче ще трябва да почакат – лентата тръгва по кината през октомври.

Редактор: Петър Иванов