Kола умишлено удари група пешеходци в централната част на френския град Еврьо, в нощта на 30 август. Инцидентът причини смъртта на един човек, а петима бяха ранени, двама от които са получили животозастрашаващи наранявания.

Всичко започнало около 4 часа сутринта, когато в бар - ресторант в центъра се разразила словесна и физическа саморазправа, включваща млада жена и няколко мъже. Охранителите изкарали около 100 души извън заведението. Именно тогава един от участващите в спора запалил автомобила си и на задна скорост блъснал пешеходците пред входа.

Кола се вряза в хора на фестивал във Ванкувър, има жертви и ранени

Прокурор съобщава, че двама мъже и една жена — двама от тях в автомобила и един извън — са били задържани. По случая е образувано разследване за умишлено убийство и опит за такова. Изключва се терористичен или расистки мотив.

Според френски медии шестима души са били ударени от колата. Един мъж на около 30-годишна възраст е починал, двама – също мъже на възраст 31 и 52 години – са в тежко състояние и в спешното отделение, родилка и двама мъже (на 34 и 58 г.) са с по-леки травми.

Редактор: Цветина Петкова