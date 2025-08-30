На територията на цялата страна има поройни дъждове

Силна буря в Албания доведе до временно спиране на полетите на летището в Тирана, паднали дървета, блокирани пътища, пясъчна буря и наводнения, съобщават албанските медии.

Силният дъжд и вятър попречиха на нормалната работа на международното летище на Тирана "Майка Тереза", заради което местните власти разпоредиха временно спиране на полетите до подобряване на атмосферните условия. Кадри от летището показват множество хора, които очакват възобновяването на полетите.

На територията на цялата страна има поройни дъждове, а на различни места в Тирана са паднали дървета, като някои от тях са блокирали улици в албанската столица. 

Югозападният албански град Вльора е бил обхванат от много силни ветрове и пясъчна буря. Кадри показват силно запрашени улици с ниска видимост, което според медията е довело до затруднения за гражданите. Входовете и изходите на града са били блокирани заради интензивния трафик, след като множество почиващи в крайбрежния град са се опитали да се изтеглят бързо от него.

В северозападния град Лежа бурята е довела до наводнения на централни зони. Нивото на водата там е достигнало 30 сантиметра, като е блокирало входовете на блоковете и е затруднило придвижването на граждани и превозни средства.

Регистрирани са и проблеми с електричеството, като заради лошото време е имало прекъсвания на тока в зоната на морския курорт Шънджин в Северозападна Албания. 

Силният вятър е довел до падане на капаци и щори на прозорци на места. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се виждат паднали предмети и пометени от вятъра чадъри на заведения.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Магдалена Димитрова, БТА

