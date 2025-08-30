Днес сръбската столица Белград и вторият по големина град Нови Сад осъмнаха с огромни билбордове за рождения ден на беларуския президент Александър Лукашенко.

Те са поставени от проправителственото консервативно движение „Наши“. На билбордовете пише: „Честит рожден ден, президент Лукашенко — Сърбия те обича“.

Председниче Лукашенко срећан рођендан! pic.twitter.com/YDthUekjWh — Иван Ивановић (@ivan_nasi) August 30, 2025

Това е израз на приятелството и подкрепата на сръбския народ към братския Беларус и нейния президент, пише на уебсайта на „Наши“. Според движението през годините Лукашенко се е доказал като „искрен и голям приятел на сръбския народ“. „В най-трудните моменти за Сърбия Беларус винаги е била до нас, а президентът Лукашенко ясно показа с отношението и действията си, че вижда Сърбия като братска страна“, пише още на сайта им.

Лидерът на движението Иван Иванович, който е чест гост в проправителствените медии в Сърбия, каза, че с този жест са искали да подчертаят важността на традиционните връзки между Сърбия и Беларус.

Крайнодясното движение преди време с подобни билбордове поздрави за рождения ден на руския президент Владимир Путин през 2022 г.

Редактор: Цветина Петкова