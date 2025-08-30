Снимка: iStock
Тя е уловена край бреговете на Коста Рика
Ярко оранжева акула беше уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика.
Rare bright orange nurse shark has been discovered in Costa Rica pic.twitter.com/IjdRJjQahJ— Dexerto (@Dexerto) August 28, 2025
Рибари хванаха акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя достигала два метра дължина. Според морски биолози този индивид е първият регистриран случай на ксантизъм при хрущялни риби в региона. Намерената акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите забелязаха и необичайно белите очи на хищника, което показва неговия албинизъм. Рядката акула беше снимана и пусната в морето.
Rare Orange Shark, Costa Rica pic.twitter.com/k8pp2VZBRV— Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2025
Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви или сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се крият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-забележима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения екземпляр. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките ѝ. Биолози описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.
