Поемането на контрола върху американската парична политика от Доналд Тръмп би било много сериозна опасност за икономиката на САЩ и света. Това заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард в интервю за Radio Classique. Тя припомни, че политиката на Американската централна банка (Фед) „очевидно има ефект върху САЩ за поддържане на ценовата стабилност и осигуряване на оптимална заетост“.

„Ако тя зависеше от диктата на този или онзи, балансът на американската икономика и ефектите, които това би имало върху целия свят, биха били много тревожни“, коментира още Лагард.

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети (СНИМКИ)

Тя добави обаче, че ще бъде много трудно за Тръмп да постигне такава ситуация, защото „Върховният съд на САЩ, чийто уважаван образ е широко разпространен в страната и се надявам, че ще бъде уважаван и от него, ясно посочи, че управител на Фед може да бъде отстранен само за тежко нарушение“.

„Затова мисля, че ще му бъде много трудно да успее да убеди Управителния съвет, който събира седемте членове във Вашингтон, плюс тези от регионалните банки в САЩ, да обърне напълно мнозинството“, добави председателят на ЕЦБ.

Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Доналд Тръмп, който смята, че има думата по отношение на паричната политика и редовно изразява желание Федералният резерв да понижи лихвените проценти, се опитва да подкопае някои от най-висшите си служители. След като месеци наред критикуваше председателя на институцията Джером Пауъл, когото сам беше назначил на този пост по време на първия си мандат, сега американският президент сега се опитва да отстрани един от управителите - Лиса Кук. Тя е обвинена от Белия дом, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити с по-изгодни лихви, припомня АФП.

Редактор: Иван Иванов