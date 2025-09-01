Петима души загинаха, след като изпълняващ тренировъчен полет хеликоптер се разби в Северен Пакистан. Това съобщи високопоставеният служител на местната полиция Абдул Хамид, цитиран от Франс прес.

Машината, собственост на местните власти, с екипаж от двама пилоти и трима техници, е изпълнявала тренировъчен полет за кацане на нова хеликоптерна площадка. Инцидентът е станал в администрираната територия Гилгит-Балтистан в географската област Кашмир.

Редактор: Иван Иванов