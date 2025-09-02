Ударени са няколко автомобила

Tрамвай е излязъл от релсите близо до Румънското посолство в София. Няма пострадали хора, но са ударени няколко автомобила. 

На мястото има полицейски екипи, линейки и пожарна, съобщaва БНР.

Трамвай се заби в стълб в София

Редактор: Станимира Шикова

Последвайте ни