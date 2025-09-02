Tрамвай е излязъл от релсите близо до Румънското посолство в София. Няма пострадали хора, но са ударени няколко автомобила.



На мястото има полицейски екипи, линейки и пожарна, съобщaва БНР .

Трамвай се заби в стълб в София

Редактор: Станимира Шикова