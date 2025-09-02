Снимка: БТА
„Украинската държава сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност”, заяви руският президент
Руският президент Владимир Путин заяви, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от мирно споразумение с Украйна. Страната иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, предаде АФП.
„Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност”, заяви руският президент по време на среща със словашкия премиер в Пекин, излъчена по телевизията.
„Но нейната сигурност не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително Русия”, добави той.
