Руският президент Владимир Путин заяви, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от мирно споразумение с Украйна. Страната иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, предаде АФП.

„Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност”, заяви руският президент по време на среща със словашкия премиер в Пекин, излъчена по телевизията.

„Но нейната сигурност не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително Русия”, добави той.

