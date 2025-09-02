Трима шотландски братя влязоха в историята, след като извършиха най-бързото прекосяване на Тихия океан без прекъсване и без подкрепа. Те прекараха 139 дни в морето, съобщава CNN.

Юън, Джейми и Лахлан Маклийн изминаха 9 000 мили от Перу до Австралия, като станаха и първият екип в историята, който успешно е прекосил океана с гребане от Южна Америка.

Изхранвайки се с прясно уловена риба и сушени продукти, те преодоляха морска болест, намаляващи хранителни запаси, както и тропически бури, включително инцидент, при който Лахлан беше отнесен зад борда от огромна вълна през нощта.

В събота, триото от Единбург триумфално стъпи обратно на сушата след четири месеца и половина непрекъснато гребане с изработената от тях самите, вдъхновена от Формула 1, въглеродна лодка.

Three Scottish brothers have set a world record for completing the fastest unsupported row across the full Pacific Ocean, completing the more than 9,000-mile journey in 139 days. https://t.co/ZzpZkaF8z7 pic.twitter.com/xq9to5FGVs — ABC News (@ABC) August 31, 2025

С това те подобриха предишния рекорд за прекосяване, поставен от руснака Фьодор Конюхов, който през 2014 г. премина сам от Чили до Австралия.

Братята отпразнуваха своя рекорд с гайди, развети шотландски, австралийски и британски знамена, като бяха посрещнати от семейството си и приятели.

Часове по-рано Юън качи видео в Instagram с послание: „Имате ли пица и бира? Повтарям, имате ли пица и бира? Приемате ли?“

Братска връзка

Юън, Джейми и Лахлан вярват, че семейната им връзка е била решаваща за успеха на мисията им. Въпреки екстремните предизвикателства, те успяваха да останат позитивни, често намирайки моменти на радост дори в най-суровите условия.

„Можем да си говорим много директно един с друг“, каза Джейми по-рано. „Добрата комуникация беше ключът към това пътешествие.“

Лодката е наречена Rose Emily в чест на тяхната починала сестра. Плавателното средство е смятано за най-бързата и най-леката океанска гребна лодка, създавана досега, разработена с помощта на легендата в океанското гребане Марк Слатс.

Мотивация

За братята Маклийн целта на прекосяването на Тихия океан и поставянето на рекорд е да съберат £1 милион за проекти за чиста вода в Мадагаскар.

През 2020 г. те търсели начин да подкрепят благотворителни организации, борещи се за достъп до чиста питейна вода по света, и решили, че най-голямо въздействие би имало предприемането на голямо физическо предизвикателство. Те взели смелото решение да прекосят Атлантическия океан с гребане, постигайки три световни рекорда. Те изминаха 3 000 мили само за 35 дни, ставайки първото трио братя, което е прекосило океан заедно, както и най-младото и най-бързото трио, преминало от Канарските острови до Антигуа.

Тяхната семейна неправителствена организация – The Maclean Foundation – работи за осигуряване на чиста вода за общности чрез партньорства с организации в Мадагаскар за изграждане на сондажи. Целта на братята е да осигурят чиста вода за над 40 000 души.

„Искаме да имаме положително въздействие върху живота на другите – това е крайната цел на това пътешествие“, каза Юън по-рано пред CNN.

Мисията на братята Маклийн продължава – досега са събрали £850 859 ($1.15 милиона) от целта от £1 милион ($1.35 милиона) за последното си океанско прекосяване.

Редактор: Цветина Петрова