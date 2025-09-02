Преди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде "Укринформ".

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозреният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.

Задържаха заподозрян за убийството на Андрий Парубий

"Това е отмъщение срещу украинските власти. Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си, Парубий случайно се оказа там“, каза заподозреният.

Андрий Парубий беше застрелян в Лвов на 30 август, съобщи по-рано "Укринформ". Заподозрян за убийството бе арестуван още на следващата нощ в Хмелницка област.

В понеделник областният прокурор на Лвов - Микола Мерет - повдигна обвинения в убийство на задържания 52-годишен жител на Лвов. Според украинските специални служби, Националната полиция и канцеларията на главния прокурор, има вероятност зад убийството да стоят руските тайни служби.

В униатската катедрала "Св. Георги" в Лвов днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий. Опелото ще бъде излъчено на живо по обществената телевизия, предаде "Укринформ".

На церемонията присъстват членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.

След опелото тленните останки на Парубий ще бъдат изложени за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва "Укринформ".

