Арестуваха заподозрения за убийството на бившия председател на украинския парламент - Андрий Парубий, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той благодари в социалните мрежи на разследващите за „бързата и координирана работа“.

Зеленски: Бившият шеф на Върховата рада Андрий Парубий е бил убит

Заподзреният е задържан в Хмелницка област. Засега се смята, че престъплението е било внимателно подготвено, а планът за бягство е бил обмислен. 54-годишният Андрий Парубий беше фигура от проевропейската революция на Майдана и председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 година.

Парубий беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия.

Редактор: Цветисиана Костова