Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил застрелян в западния град Лвов, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата X. Издирването на убиеца продължава, допълни той и изрази съболезнования.

Украинската полиция съобщи първа за стрелба в град Лвов и че е убит "известен общественик и политик". Малко след това тази информация беше потвърдена от президента Зеленски, който уточни, че става въпрос за депутата и бивш председател на парламента Андрий Парубий, посочва "Франс прес".

На кадри, за които се твърди, че са от стрелбата, се вижда как въоръжен мъж, облечен като куриер, се приближава до Парубий и стреля, като успява да избяга. В района на Лвов се провежда мащабна операция за залавяне на извършителя на убийството. Жертвата е починала на място от получените рани.

Парубий беше председател на украинския парламент от 2016 до 2019 г. и участва в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.

Редактор: Станимира Шикова