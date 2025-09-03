Вулканът Килауеа на Хаваите отново започна да изригва, изхвърляйки лава на 100 метра височина от кратера си на върха, предаде "Асошиейтед прес". Това е 32-ият път, в който той изригва от декември. До момента лавата се задържа в кратера на върха, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“.

Лава е започнала да тече от северния отвор в кратера Халемаумау, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Намира се на остров Хаваи, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 км южно от най-големия град в щата - Хонолулу, който е на остров Оаху.

Редактор: Станимира Шикова