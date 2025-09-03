Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Китай с мащабен военен парад по случай края на Втората световна война
-
Дефицит в морала на обществото: Защо твърдението, че момиче е съблазнило учителя си срещна подкрепа и в мрежата
-
Спортни новини (02.09.2025 - лятна късна)
-
Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин
-
Опасно селфи: Деца се покатериха на строителен кран
-
Протест на жители на Локорско и „Кремиковци” блокира „Ботевградско шосе”
Това е 32-ият път, в който той изригва от декември
Вулканът Килауеа на Хаваите отново започна да изригва, изхвърляйки лава на 100 метра височина от кратера си на върха, предаде "Асошиейтед прес". Това е 32-ият път, в който той изригва от декември. До момента лавата се задържа в кратера на върха, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“.
Лава е започнала да тече от северния отвор в кратера Халемаумау, съобщи Геоложката служба на САЩ.
Деветчасово зрелище: Изригна вулканът Килауеа в Хавай (ВИДЕО)
Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Намира се на остров Хаваи, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 км южно от най-големия град в щата - Хонолулу, който е на остров Оаху.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни