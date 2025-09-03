Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от „абсолютно стратегическо значение” за страната преди настъпването на зимата.

Изявлението му бе направено във връзка с въздушните удари на Русия по украинската енергийна инфраструктура, предава „Ройтерс”.

Путин заяви готовност за разговор със Зеленски

По-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.

Полша вдигна изтребители заради последната руска атака срещу Украйна

Междувременно Зеленски е на посещение в Дания за разговори с министър-председателя Мете Фредриксен. На визитата присъстват и лидери на северните и балканските държави.

Редактор: Петър Иванов