Снимка: AP, БТА
Президентът направи изявлението по време на посещението си в Дания
Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от „абсолютно стратегическо значение” за страната преди настъпването на зимата.
Изявлението му бе направено във връзка с въздушните удари на Русия по украинската енергийна инфраструктура, предава „Ройтерс”.
По-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.
Междувременно Зеленски е на посещение в Дания за разговори с министър-председателя Мете Фредриксен. На визитата присъстват и лидери на северните и балканските държави.
