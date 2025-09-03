Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не вижда признаци Русия да има желание да прекрати войната, започнала преди повече от три години. Коментарите му дойдоха при пристигането му в Париж, ден преди среща по въпросите на сигурността с европейски официални лица, предаде АФП.

„За съжаление, все още не сме видели никакви признаци от Русия, че иска да сложи край на войната“, каза Зеленски във френския президентски дворец.

Той допълни, че е уверен в подкрепата на съюзниците на Киев, които ще помогнат „да се увеличи натискът върху Русия за постигане на дипломатическо решение“.

