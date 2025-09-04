Ден на траур в Португалия заради тежкия инцидент в столицата. Първоначално жертвите бяха 15 души, след като известният лисабонски трамвай "Глория" дерайлира и катастрофира. Броят им се увеличи на 17 в четвъртък, съобщиха службите за извънредни ситуации.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Мархарида Кастро Мартинш. С това ранените стават 21. Сред тях има и дете.

Според местни съобщения, най-малко четирима от загиналите при катастрофата са служители на най-голямата благотворителна организация в Португалия. Служителите на Misericordia de Lisboa Santa Casa редовно използват фуникуляра, за да стигнат до офисите си в Лисабон.

Сред 21-те ранени при катастрофата има туристи от 10 различни държави, съобщават местните медии. Ръководителят на Агенцията за гражданска защита Маргарида Кастро Мартинс заяви, че досега е потвърдена националността на 15 от тях: Четирима португалци, двама германци и по един гражданин на Испания, Република Корея, Кабо Верде, Канада, Италия, Франция, Швейцария и Мароко.

След дерайлирането на фуникуляра "Глория", градският съвет взе решение да преустанови работата на останалите три в града, обявиха службите за извънредни ситуации.

"По нареждане на кмета Карлош Моедаш, вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляря "Бика" и "Лавра", както и на фуникуляра в Граса, за да се провери работата им и безопасността им", каза Маргарида Кащро – ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон.

Сред 21-те ранени при инцидента в сряда има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.

Кадри показват останките на жълто-белия вагон, който се движи нагоре и надолу по стръмен хълм в центъра на Лисабон, едновременно с друг, който се движи в обратната посока по тясна улица.

"Бяхме уведомени за дерайлирането на трамвая в 18:08 часа. Пристигнахме на мястото за 3 минути, стигнахме много бързо. Причините за инцидента ще трябва да бъдат анализирани от компетентните органи", съобщи началникът на пожарната в Лисабон Алешандре Родригес.

Страните и покривът на мотрисата са били смачкани, след като се е блъснал в сграда на завой. Очевидци твърдят, че трамваят се е спуснал по хълма, очевидно извън контрол, преди да се удари.

"Приятел ми предложи да се повозя на трамвая, но бях много уморена и се прибрах. След това започнах да чувам звука на сирените и за съжаление разбрах какво се е случило", разказа бразилската туристка Марта Асунчао.

В страната е обявен ден на национален траур, а прокуратурата е започнала разследване на причините, довели до инцидента.

"Вероятно е станало нещо с поддръжката за този тип превозно средство през последните години. А може и да е бил претоварен", смята Антонио Родригес, който живее в Лисабон.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Общинската компания, чиято собственост е трамвая, обяви, че „всички протоколи за поддръжка са изпълнени“, включително месечни и седмични програми за поддръжка и ежедневни инспекции. Линията, открита през 1885 година, свързва центъра на Лисабон с „Байро Алто“, квартал, известен с оживения си нощен живот. Катастрофиралата мотриса може да събере до 40 пътници, като превозва около 3 милиона души годишно.

Ръководителите на институциите на ЕС изразиха съчувствие по повод катастрофата с фуникуляр в Лисабон. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че ЕП се присъединява към обявения от Португалия ден на траур за жертвите и сваля знамената пред сградите на институцията наполовина.

The tragic accident on the Elevador da Glória has shaken Europe deeply.@Europarl_EN joins Portugal on this national day of mourning, flying our flags at half mast.



🇪🇺🇵🇹



O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa.@Europarl_PT acompanha Portugal no… pic.twitter.com/g0hN9gvu6Q — Roberta Metsola (@EP_President) September 4, 2025

Тази трагедия потресе дълбоко Европа, отбеляза тя в социалната мрежа X. В сърцето си сме с всички, засегнати от трагедията. Европа е съпричастна с жертвите, техните близки и цялата общност на Лисабон. Пожелавам им бързо възстановяване, добавя Мецола.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изразява съболезнования на семействата на жертвите.

Президентът Румен Радев също изказа съжаление за трагедията.

On behalf of Bulgaria, I express our deep sorrow over the loss of lives in the funicular accident in Lisbon.

My heartfelt condolences to the President of the Portuguese Republic Marcelo Rebelo de Sousa, the families of the victims and the people of Portugal in this tragic time. — President.bg (@PresidentOfBg) September 4, 2025

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявява, че мисли за жертвите и техните близки, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.