На 03.09.2025 г. около 20:50 ч. в полицията постъпил сигнал от жител на Свищов, че същата вечер пред павилион на заведение за бързо хранене непознат размахвал нож срещу него и го заплашил, че ще го убие и заколи.

След инцидента мъжът се укрил. Извършителят е установен – 31-годишен криминално проявен от същия град. Полицията го издирва.

В РУ – Свищов е образувано досъдебно производство за престъпление.