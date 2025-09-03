Трима души бяха убити днес при атака с хладно оръжие в ресторант в южнокорейската столица Сеул. Предполага се, че след това извършителят е опитал да се самоубие, предаде Йонхап, позовавайки се на властите.

Нападателят, мъж на около 40 години, е атакувал двама мъже и една жена с хладно оръжие в ресторант в южната част на Сеул, съобщиха полицията и спасителни екипи. Атаката е станала в 10:57 ч. местно време (1:57 ч. по Гринуич).

Турчин застреля в главата 16-годишната си приятелка „по погрешка”

Жертвите са откарани в болница, но не са оцелели. Заподозреният е направил опит за самоубийство, но е бил спасен.

Полицията смята, че мотивът за нападението е търговски спор. Разследването по случая продължава.

Редактор: Мария Барабашка