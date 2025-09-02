Убийство на 16-годишно момиче от партньора ѝ предизвика недоволство у гражданите на град Мерсин в Южна Турция. Снощи те излязоха на протест пред дома на извършителя, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на изданието в неделя вечерта 16-годишната Хира Айгар била откарана от приятеля си и двама негови приятели в болница в Мерсин със смъртоносна огнестрелна рана в главата. Въпреки намесата на лекарите, младото момиче починало от нараняванията си.

Приятелят на Хира бил разпитан непосредствено след случката, като първоначално заявил, че момичето се е самоубило, но по-късно признал, че поискал да се пошегува с нея и натиснал спусъка на пистолета, тъй като мислел, че оръжието не е заредено, но то произвело фаталния изстрел.

Мъжът и двама негови приятели, които дали различни показания за случилото се, са задържани от полицията, като междувременно е установено, че вместо да откарат момичето директно в болница, тримата са я закарали до друг адрес, където са открити следи от кръв.

В понеделник вечерта много местни жители и близки на загиналата се събраха пред дома на мъжа, за да поискат справедливост за Хира и да изразят недоволството си от зачестилите случаи на фемициди в Турция.

Случаят е вторият в рамките на само два дни, след като в събота 20-годишен мъж застреля 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се самоуби.

Редактор: Калина Петкова