Задържаха мъж за стрелба с газов пистолет по врата във вход, съобщиха от пресцентъра на МВР. След подаване на сигнала, незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ.

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили, видели, че държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка. Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишният мъж е установен в жилището си и задържан, иззет е и газов пистолет. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред.

Редактор: Петър Иванов