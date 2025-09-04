-
Хората настояват за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение
Пореден протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев. Той се провежда пред общината. Хората настояват за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение, както на варненския кмет, така и на двамата общински съветници, които са в ареста вече близо 2 месеца.
Финансовият заместник-кмет на Варна е освободен от длъжност
Както вече стана ясно, защитата на Коцев е внесла такова искане до прокуратурата. Според протестиращите тук обаче решението се бави умишлено.
Иначе и тази вечер по традиция се очаква хората тук да потеглят на шествие до Съдебната палата с искане за незабавното освобождаване на Коцев. А за да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на „Продължаваме промяната” Асен Василев и бившият премиер Николай Денков.
