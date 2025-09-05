След като стана ясно, че до ноември всички гръцки граждани трябва да получат личен номер (ЕГН), страната подготвя следваща стъпка – въвеждането на дигитално сертифициран електронен портфейл за самоличност.

Той ще обедини паспорта, новата карта за самоличност, шофьорската книжка и редица други документи в едно приложение на мобилен телефон. Чрез него ще могат да се извършват електронни трансакции, да се използват цифрови подписи, както и да се улесни процесът на издаване на билети и качване на самолети, кораби и влакове.

Новата европейска „суперидентичност” ще бъде достъпна за гръцките граждани от ноември 2026 г. Тя е част от общоевропейската инициатива за създаване на единен цифров портфейл, който да позволи на всеки гражданин на Европейския съюз да се движи, шофира, идентифицира, пътува и плаща единствено с мобилния си телефон.

Целта е „суперидентичността” да стане универсална за всички страни членки на Шенген и еврозоната, като значително ще улесни административните и пътни процеси.