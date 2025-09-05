Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър. Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба.

Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим

Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.

