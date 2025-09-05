Снимка: iStock
Пожарът от авиокатастрофата може да обхване сграда и дизелови генератори
Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър. Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.
Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба.
Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим
Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.Редактор: Ивайла Митева
Източник: Божидар Захариев, БТА
Последвайте ни