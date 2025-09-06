Сръбската полиция е "разчистила“ кампуса на Университета в Нови Сад от студенти, преподаватели, граждани и медицински служители. Около сто метра от Ректората, на бул. „Цар Лазар“, са паркирани превозни средства на жандармерията и линейка. На място има стотици членове на жандармерията, съобщи телевизия N1.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Същевременно от посоката на Ректората се чуват шокови бомби, а във въздуха се усещат сълзотворен газ и лютив спрей, което кара гражданите да се предпазват с шалове.

По-рано беше съобщено за сблъсъци между протестиращи и органите на реда пред Философския факултет, където също бяха употребени шокови бомби, лютив спрей и сълзотворен газ.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Сблъсъците дойдоха по време на протеста, провеждащ се под наслов „Сърбия, чуваме ли се?“. Причината за протеста, организиран от студентите, е нарушаването на автономията на Университета и присъствието на полиция в сградите на Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание.

Вече повече от 10 месеца Сърбия е обхваната от най-мащабните протести в своята история. Причината е срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват корумпирания режим на Александър Вучич за некачествения ремонт на козирката.

